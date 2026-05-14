Сушинский считает, что в финале Кубка Гагарина нет фаворита: «Шансы — 50 на 50. Команды проделали большой путь»

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский в комментарии для «СЭ» оценил шансы «Локомотива» и «Ак Барса» на победу в финале Кубка Гагарина.

После двух матчей счет в серии ничейный — 1-1.

«В финале нет фаворита. Нет такого, чтобы у какой-то из команд шансы на победу были выше. Тут 50 на 50. «Локомотив» и «Ак Барс» проделали долгий путь к финалу, показывая отличный, яркий хоккей. Тут нужно просто следить за игрой», — сказал Сушинский «СЭ».

Два следующих матча финальной серии Кубка Гагарина пройдут в Казани 15 и 17 мая.