В «Динамо» заявили, что близки к подписанию Пакетта

Генменеджер московского «Динамо» Алексей Сопин в эфире YouTube-канала «СЭ» заявил, что клуб близок к подписанию канадского форварда Седрика Пакетта. Ранее он выступал за минское «Динамо».

В минувшем сезоне 29-летний хоккеист набрал 27 (14+13) очков в 57 матчах регулярного сезона КХЛ. В плей-офф в его активе 2 гола в 5 играх.

Ранее Пакетт выступал в НХЛ за «Монреаль», «Каролину», «Оттаву» и «Тампу».