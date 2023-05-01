Кадейкин: «В СКА отличный коллектив и организация, наши амбиции полностью совпадают»

Нападающий Александр Кадейкин прокомментировал переход в СКА.

«Рад вернуться в Питер. Уже хочется ощутить эту атмосферу — она особенная. Несмотря на то что сейчас только 1 мая, уже очень хочется сыграть первые матчи дома. Возвращение будет легким, со многими ребятами в команде я хорошо знаком. Знаю, в СКА отличный коллектив и организация, наши амбиции полностью совпадают. В команде есть все для постановки самых высоких задач: болельщики, коллектив в раздевалке, персонал и профессиональный тренерский штаб. Словом, есть все чтобы выиграть Кубок. Скоро увидимся!» — цитирует Кадейкина пресс-служба клуба.

Соглашение 29-летнего нападающего с питерским клубом рассчитано до 30 апреля 2025 года.

В сезоне-2022/23 Кадейкин провел 73 матча за «Салават Юлаев» и набрал 42 (14+28) очка.