Тренер «Металлурга» Разин назвал себя подкаблучником

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в интервью «СЭ» рассказал о взаимоотношениях с супругой.

— Александр Овечкин назвал себя подкаблучником. И в его словах это прозвучало вполне нормально. Вы можете сказать так же?

— С удовольствием назову себя подкаблучником. Одно дело, когда ты стоишь в магазине и видишь, как жена отбирает бутылку пива у несчастного мужика. А другое, когда моя супруга о чем-то просит меня, я делаю это с удовольствием. Так что тоже могу назвать себя подкаблучником.