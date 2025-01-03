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Сегодня, 12:30

«Трактор» — «Амур»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Трактор» сыграет с «Амуром» в регулярном чемпионате КХЛ 3 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Никита Коростелев, игрок ХК «Трактор».
Фото ХК «Трактор»

«Трактор» встретится с «Амуром» в FONBET Чемпионате КХЛ в пятницу, 3 января. Матч пройдет на ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске и начнется в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Трактор» — «Амур» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ.

Жители Челябинска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале ОТВ. Начнется эфир в 15.45 по местному времени.

Команда Бенуа Гру в 41 матче набрала 54 очка и занимает второе место в Восточной конференции. Клуб из Хабаровска с 21 очком в 40 играх располагается на 12-й строчке на Востоке.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Трактор
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Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 42 32 10 66
2 ЦСКА 39 25 14 57
3 Спартак 39 25 14 55
4 Северсталь 40 25 15 50
5 СКА 39 23 16 50
6 Динамо Мн 40 22 18 49
7 Динамо М 40 23 17 49
8 Торпедо 39 17 22 42
9 Витязь 39 16 23 36
10 Куньлунь РС 40 16 24 36
11 Сочи 39 12 27 27
Восточная конференция И В П О
1 Сал. Юлаев 39 27 12 56
2 Трактор 41 25 16 54
3 Ак Барс 38 24 14 50
4 Металлург Мг 41 24 17 50
5 Автомобилист 39 21 18 48
6 Адмирал 41 18 23 42
7 Авангард 39 18 21 39
8 Сибирь 38 17 21 37
9 Нефтехимик 40 13 27 37
10 Лада 37 15 22 35
11 Барыс 43 10 33 23
12 Амур 40 8 32 21
Результаты / календарь
21.12
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3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
3.01 14:00
Трактор – Амур
 - : -
3.01 17:00
СКА – ЦСКА
 - : -
3.01 17:00
Ак Барс – Лада
 - : -
3.01 17:00
Северсталь – Динамо М
 - : -
3.01 17:00
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 - : -
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