Форвард «Металлурга» Козлов рассказал, что нужно сделать в новогодние праздники

Нападающий «Металлурга» Андрей Козлов рассказал, что обязательно нужно сделать в новогодние праздники.

«В новогодние праздники нужно обязательно сходить на каток. Желательно туда, где есть елка. Загадать желание. Каждый новый год — новый этап в жизни. Я всегда загадываю желания на Новый год и день рождения. Частично сбываются. Есть долгосрочные желания, а есть короткие. И, конечно, нужно просто отдохнуть, побыть с семьей. Это мой ежегодный топ-3 на праздники», — приводит слова Козлова Legalbet.ru.

В этом сезоне FONBET Чемпионата КХЛ 19-летний хоккеист провел 41 матч, в которых набрал 12 (4+8) очков.