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«Стоктон» отдал нападающего Завгороднего в аренду «Сочи»

12:18
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Нападающий Дмитрий Завгородний вернулся из Северной Америки в Россию. Клуб АХЛ «Стоктон» отдал россиянина в аренду «Сочи», сообщает пресс-служба американской команды.

21-летний Завгородний в нынешнем сезоне 6 игр АХЛ за «Хит», не набрав очков.

Ранее СКА и «Сочи» совершили обмен. Южане получили спортивные права на нападающего Дмитрия Завгороднего. Клубу из Санкт-Петербурга перешли права на форварда Тимура Ибрагимова.

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Иван Шитик все материалы автора
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