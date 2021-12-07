«Стоктон» отдал нападающего Завгороднего в аренду «Сочи»
12:18
Нападающий Дмитрий Завгородний вернулся из Северной Америки в Россию. Клуб АХЛ «Стоктон» отдал россиянина в аренду «Сочи», сообщает пресс-служба американской команды.
21-летний Завгородний в нынешнем сезоне 6 игр АХЛ за «Хит», не набрав очков.
Ранее СКА и «Сочи» совершили обмен. Южане получили спортивные права на нападающего Дмитрия Завгороднего. Клубу из Санкт-Петербурга перешли права на форварда Тимура Ибрагимова.
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