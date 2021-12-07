Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Нападающий «Нефтехимика» Хайруллин рассказал о разнице в менталитете между россиянами и иностранцами

12:05
Марат Хайруллин. Фото ХК «Нефтехимик».
Марат Хайруллин. Фото ХК «Нефтехимик».
Теги:

Нападающий «Нефтехимика» Марат Хайруллин в интервью «СЭ» рассказал о разнице в менталитете между российскими игроками и иностранцами.

— Они ко всему проще относятся, чем мы. Валерий Карпин говорил, что для них игра — это игра. А для нас это война какая-то. Хотя в детстве мы все кайфовали от хоккея, радовались. Но не было такого, чтобы с кислыми лицами сидеть. Даже в игре чувствуется — иностранцы могут рискнуть, не боятся «обрезаться», — сказал Хайруллин.

Полностью интервью Марата Хайруллина читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артур Хайруллин все материалы автора
Читайте также
Как не заболеть во время тренировок зимой? Советы от чемпионки России по легкой атлетике
Вирусолог назвал штамм коронавируса «Омикрон» живой вакциной
0