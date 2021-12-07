Нападающий «Нефтехимика» Хайруллин рассказал о разнице в менталитете между россиянами и иностранцами

Нападающий «Нефтехимика» Марат Хайруллин в интервью «СЭ» рассказал о разнице в менталитете между российскими игроками и иностранцами.

— Они ко всему проще относятся, чем мы. Валерий Карпин говорил, что для них игра — это игра. А для нас это война какая-то. Хотя в детстве мы все кайфовали от хоккея, радовались. Но не было такого, чтобы с кислыми лицами сидеть. Даже в игре чувствуется — иностранцы могут рискнуть, не боятся «обрезаться», — сказал Хайруллин.

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