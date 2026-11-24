«Сибирь» расторгла контракты с тренерами Лещевым и Субботиным

«Сибирь» объявила о расторжении контрактов с ассистентами главного тренера Альбертом Лещевым и Дмитрием Субботиным.

Соглашения со специалистами прекращены по обоюдному согласию сторон.

Генеральный директор новосибирского клуба Лев Крутохвостов объяснил решение неудовлетворительными результатами команды при игре в неравных составах.

«Решение расстаться с ассистентами главного тренера обусловлено текущими позициями нашей команды по игре в неравных составах: 20-е место в Лиге по игре в большинстве и 20-е место по игре в меньшинстве. Алексей Кривченков возьмет на себя обязанности по работе с защитниками, а тренера по работе с нападающими мы объявим в ближайшее время. Мы благодарим за работу Альберта Викторовича и Дмитрия Николаевича и желаем им успехов в дальнейшей работе!» — приводит слова Крутохвостова пресс-служба клуба.

Лещев вошел в тренерский штаб «Сибири» в июне 2025 года, Субботин присоединился к команде перед началом сезона-2026/27.