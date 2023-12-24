Дубль Скоренова принес «Северстали» победу над «Адмиралом»
«Северсталь» дома обыграла «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.
Дублем за хозяев отметился Александр Скоренов. Еще одну шайбу забросил Адам Лишка.
За гостей отличился Джованни Фьоре.
«Северсталь» (45 очков) после 42 матчей занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ. «Адмирал» (35) после 41 игры идет предпоследним на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Фьоре — 8 (Берлев), 12:01 — 0:1. Лишка — 10 (бол., Пилипенко, Аймурзин), 18:36 — 1:1. Скоренов — 13 (Иванцов), 32:05 — 2:1. Скоренов — 14 (п.в., Абросимов), 59:31 — 3:1.
Вратари: Шугаев — Демченко (58:47 — 59:31).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 25 (8+8+9) — 27 (9+8+10).
Судьи: Беляев, Дударов.
24 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 3898 зрителей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|43
|27
|16
|59
|2
|Авангард
|41
|27
|14
|57
|3
|Сал. Юлаев
|41
|25
|16
|53
|4
|Лада
|44
|22
|22
|53
|5
|Трактор
|43
|23
|20
|51
|6
|Автомобилист
|44
|23
|21
|51
|7
|Ак Барс
|43
|24
|19
|50
|8
|Сибирь
|44
|20
|24
|47
|9
|Амур
|42
|17
|25
|42
|10
|Нефтехимик
|42
|15
|27
|39
|11
|Адмирал
|41
|13
|28
|35
|12
|Барыс
|43
|13
|30
|33
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|44
|29
|15
|62
|2
|Динамо М
|43
|29
|14
|62
|3
|Локомотив
|41
|27
|14
|57
|4
|Торпедо
|43
|26
|17
|55
|5
|СКА
|42
|27
|15
|55
|6
|ЦСКА
|42
|22
|20
|47
|7
|Северсталь
|42
|19
|23
|45
|8
|Динамо Мн
|41
|18
|23
|40
|9
|Куньлунь РС
|43
|15
|28
|35
|10
|Сочи
|43
|14
|29
|33
|11
|Витязь
|43
|14
|29
|33
|24.12
|14:00
|
Спартак – Куньлунь РС
|5 : 2
|24.12
|14:00
|
Витязь – Динамо Мн
|6 : 4
|24.12
|14:00
|
Авангард – Металлург Мг
|2 : 3
|24.12
|16:30
|
Лада – Автомобилист
|1 : 5
|24.12
|17:00
|
Северсталь – Адмирал
|3 : 1