СДК решил не накладывать санкции на трех игроков «Локомотива» после второго матча финала Кубка Гагарина

СДК снял обвинения с Шалунова после силового приема на Робинсоне в финале Кубка Гагарина

Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) КХЛ рассмотрел и оценил спорные эпизоды второго матча между «Локомотивом» и «Трактором» в финале Кубка Гагарина.

Были рассмотрены три эпизода, после чего СДК принял решение не накладывать санкции на хоккеистов «Локомотива» Максима Шалунова, Павла Красковского и Андрея Сергеева.

«Локомотив» сравнял счет в серии до четырех побед — 1-1. Третий матч между командами пройдет 17 мая в Челябинске. Начало — в 16.30 по московскому времени.