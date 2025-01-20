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Сегодня, 15:30

Радулов впервые за десять лет признан лучшим форвардом недели в КХЛ

Алина Савинова
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КХЛ назвала лучших игроков 19-й недели FONBET Чемпионата КХЛ сезона-2024/25.

Лучшим нападающим стал Александр Радулов, выступающий за «Локомотив». Он набрал 5 (4+1) очков в двух матчах с показателем полезности «+3». 38-летний хоккеист признан лучшим форвардом недели в КХЛ в восьмой раз в карьере и впервые с сезона-2014/15.

В номинации «Лучший вратарь» победил голкипер «Автомобилиста» Евгений Аликин. За две игры по его воротам было нанесено 53 броска, из которых он отразил 94,34 процента.

Лучшим защитником признан Тревор Мерфи из «Сибири», который отметился одним голом и пятью результативными передачами в четырех матчах недели. В матче с «Нефтехимиком» (2:1 ОТ) он забросил победную шайбу.

Лучшим новичком стал форвард СКА Иван Демидов, набравший 4 (2+2) очка в двух матчах.

Источник: Официальный сайт КХЛ
Александр Радулов
Иван Демидов
Хоккей
КХЛ
Евгений Аликин
Тревор Мерфи
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