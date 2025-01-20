Форвард «Северстали» Ильин: «Со всеми можно играть, и с «Локомотивом» тоже»

Нападающий «Северстали» Михаил Ильин поделился мнением о манере игры «Локомотива» и возможности обыграть ярославскую команду.

«Говорят, что «Локомотив» стоит «автобусом», но сейчас, наоборот, у них такого нет, они стали играть в более комбинационный хоккей. Со всеми можно играть, и с «Локомотивом» тоже. Их можно обыгрывать за счет правильных действий», — цитирует Ильина «ВсеПроСпорт».

19 января «Локомотив» одержал шестую победу кряду, обыграв «Барыс» (3:0), и лидирует в регулярном чемпионате КХЛ с 78 баллами.