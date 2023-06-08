Президент «Барыса» о Михайлисе: «Мы предлагали двухлетний контракт на прежних условиях»

Президент «Барыса» Борис Иванищев в интервью «СЭ» объяснил, почему клуб не договорился о новом контракте с нападающим Никитой Михайлисом.

— Команда сильно изменится в новом сезоне? «Барыс» покинуло много игроков, в том числе главная звезда — Никита Михайлис.

— Игроки уходят на лучшие условия. Наше желание — больше оставить своих игроков. Люди ищут, где больше заработать. Нам тяжело соревноваться с клубами, у которых больше бюджет. Хоккей — скоротечный вид спорта. В него играют до 35 лет. Люди ищут, где больше заработать, чтобы хватило на жизнь после хоккея.

— Михайлиса не получилось сохранить из-за денежного вопроса?

— Думаю, да. Мы предлагали Никите двухлетний контракт на прежних условиях, но он захотел перейти в «Металлург». У этого клуба есть возможность выиграть Кубок Гагарина.

Михайлис — воспитанник казахстанского хоккея. Большую часть карьеры форвард провел в системе «Барыса». В сезоне-2021/22 Никита установил личный рекорд по очкам, набрав 46 (19+27) баллов.

В конце мая 27-летний форвард подписал однолетний контракт с «Металлургом».