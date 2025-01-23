Пилипенко заработает 45 миллионов по новому контракту с «Северсталью»
Как стало известно «СЭ», нападающий Кирилл Пилипенко, сегодня продливший контракт с «Северсталью» сроком на один год, заработает за этот срок 45 миллионов рублей.
Кроме того, соглашение предусматривает приличные бонусы за достижение определенных статистических показателей.
В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Пилипенко с 46 (23+23) очками в 47 матчах занимает четвертую строчку в списке лучших бомбардиров лиги.
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|3
|Спартак
|46
|27
|19
|60
|4
|Северсталь
|47
|29
|18
|59
|5
|Динамо М
|46
|28
|18
|59
|6
|СКА
|46
|26
|20
|57
|7
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|8
|Торпедо
|46
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|25
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|47
|19
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|46
|14
|32
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|31
|19
|67
|2
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|4
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|Металлург Мг
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|6
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|24
|23
|51
|7
|Адмирал
|47
|20
|27
|48
|8
|Сибирь
|47
|20
|27
|47
|9
|Лада
|45
|18
|27
|42
|10
|Нефтехимик
|48
|14
|34
|41
|11
|Амур
|47
|11
|36
|27
|12
|Барыс
|48
|10
|38
|25
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|23.01
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Барыс – Адмирал
|- : -
|23.01
|19:00
|
Северсталь – Куньлунь РС
|- : -
|23.01
|19:30
|
Торпедо – Амур
|- : -
|23.01
|19:30
|
Сочи – Сал. Юлаев
|- : -
|23.01
|19:30
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СКА – Динамо М
|- : -
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