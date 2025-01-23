Пилипенко заработает 45 миллионов по новому контракту с «Северсталью»

Как стало известно «СЭ», нападающий Кирилл Пилипенко, сегодня продливший контракт с «Северсталью» сроком на один год, заработает за этот срок 45 миллионов рублей.

Кроме того, соглашение предусматривает приличные бонусы за достижение определенных статистических показателей.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Пилипенко с 46 (23+23) очками в 47 матчах занимает четвертую строчку в списке лучших бомбардиров лиги.