Григоренко считает, что СКА способен добиться права начать плей-офф на домашней арене

Форвард СКА Михаил Григоренко поделился мнением о положении команды в турнирной таблице FONBET чемпионата КХЛ.

«Я думаю, в плане соперника по плей-офф разницы нет. Здесь единственный момент — это преимущество своей площадки. Это может быть большим плюсом, тем более, когда наша домашняя площадка — самая большая в мире. Наши болельщики будут нам помогать. А по таблице соперника не выбираем. Но хотелось бы забраться как можно выше.

Отставание там не такое большое: по-моему, шесть команд, в районе четырех очков. Все понимают, что уровень КХЛ выровнялся. Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Задача — выигрывать в каждом матче. Я считаю, что нам по силам снова быть в лидерах чемпионата», — сказал Григоренко «ВсеПроСпорт».

СКА находится на 6-м месте в Западной конференции, набрав в 46 матчах 57 очков.