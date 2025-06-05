Науменков покинул «Салават Юлаев» после пяти сезонов в клубе

«Салават Юлаев» объявил об уходе из команды защитника Михаила Науменкова.

Хоккеист выступал за уфимский клуб на протяжении пяти сезонов.

«Клуб благодарит Михаила за игру и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении «Салавата».

В прошедшем FONBET чемпионате КХЛ Науменков набрал 23 (4+19) очка в 64 матчах. В плей-офф он отметился 1 голом в 19 играх.

Всего в КХЛ за «Салават Юлаев» 32-летний защитник провел 296 матчей и заработал 95 (24+71) очков.