КХЛ начала планирование календаря на новый сезон без учета «Витязя»

По информации «СЭ», КХЛ начала планирование календаря на сезон-2025/26 без учета «Витязя».

Напомним, что подмосковный клуб может покинуть лигу из-за прекращения финансирования со стороны «Газпрома».

По итогам прошедшего сезона «Витязь» с 59 очками занял десятое место в турнирной таблице Западной конференции FONBET чемпионата КХЛ и не смог выйти в плей-офф.

Сезон-2025/26 в КХЛ стартует 5 сентября матчем за Кубок Открытия, в котором сыграют финалисты Кубка Гагарина-2025. Полная структура и сроки проведения чемпионата будут объявлены в июне.