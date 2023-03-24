Нападающий Шаров перейдет в «Трактор»

Как стало известно «СЭ», выступавший в этом сезоне за «Амур» нападающий Александр Шаров подпишет контракт с «Трактором».

Шаров — воспитанник челябинского клуба, он выступал за родной клуб до середины сезона-2020/21, когда был обменян в «Амур».

В текущем сезоне он сыграл 68 матчей за хабаровскую команду и набрал 18 (7+11) очков.