Панин заявил, что ведет переговоры с «Салаватом»

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о своем будущем.

«Да, переговоры с «Салаватом» идут. Рассматриваю ли другие клубы? На этот вопрос хочется ответить уклончиво. Можно сказать, что в «Салавате» я уже прирос. Хотелось бы, чтобы здесь создавалась чемпионская команда или команда, которая хочет решать высокие задачи. Конечно, у нас стоит задача выиграть кубок, но каждый год не хватает каких-то деталек. Хотелось бы, чтобы мы подкрутили винтики, и на следующий сезон у нас появилась команда с чемпионским духом. Для меня это очень важный фактор. Мне уже 38 лет будет в новом сезоне. С годами понимаешь, что ощущение от победы в кубке ни с чем несравнимо. И хочешь потешить свое самолюбие, чтобы в будущем тебя называли обладателем Кубка Гагарина», — приводит слова Панина Sport24.

«Салават Юлаев» в первом раунде плей-офф КХЛ проиграл «Адмиралу» со счетом 2-4 в серии.