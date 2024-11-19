«Локомотив» — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ

«Локомотив» дома обыграл «Витязь» в овертайме матча FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

«Локомотив» лидирует в таблице Западной конференции с 52 очками. «Витязь» — на 9-й строчке с 28 очками.