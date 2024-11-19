«Лада» — ЦСКА: видеообзор матча КХЛ
«Лада» дома проиграла ЦСКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:4. Встреча прошла на стадионе «Лада-Арена».
ЦСКА одержал четвертую победу подряд и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 35 очков в 26 матчах.
«Лада» с 24 баллами находится на восьмой строчке «Востока».
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|37
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|Динамо М
|27
|16
|11
|35
|5
|ЦСКА
|26
|14
|12
|35
|6
|Динамо Мн
|28
|15
|13
|32
|7
|Торпедо
|28
|13
|15
|31
|8
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|15
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|13
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|26
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|Куньлунь РС
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|Восточная конференция
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|В
|П
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|1
|Трактор
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|9
|40
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|26
|17
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|9
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|25
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|Авангард
|26
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|19.11
|16:30
|
Авангард – Динамо Мн
|2 : 5
|19.11
|18:00
|
Лада – ЦСКА
|1 : 4
|19.11
|19:00
|
Локомотив – Витязь
|2 : 1 ОТ
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