«Лада» — ЦСКА: видеообзор матча КХЛ

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«Лада» дома проиграла ЦСКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:4. Встреча прошла на стадионе «Лада-Арена».

ЦСКА одержал четвертую победу подряд и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 35 очков в 26 матчах.

«Лада» с 24 баллами находится на восьмой строчке «Востока».