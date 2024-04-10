Лимит в пять легионеров в КХЛ пока вернут только на год

Как стало известно «СЭ», достигнутую ранее договоренность о возвращении лимита в пять легионеров в КХЛ можно считать окончательной — осталось оформить ее только юридически.

Срок действия этого решения пока распространяется только на сезон-2024/25.

9 апреля «СЭ» сообщил, что в следующем сезоне лига планирует вернуть лимит в пять иностранных игроков вместо трех.

В сезоне-2023/24 клубы могли заявлять на матч трех иностранцев — такое решение было принято год назад по инициативе ФХР и Минспорта РФ.