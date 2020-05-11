«Команда не платила нам три месяца». Граньяни рассказал о финансовых проблемах минского «Динамо»

Канадский защитник Марк-Андре Граньяни, у которого 30 апреля истек контракт с минским «Динамо», рассказал о долгах по зарплате и раскритиковал методы борьбы с коронавирусом в Белоруссии.

— Это было безумие, вы не знаете, что происходит, и разговариваете со своей семьей в Канаде и в Италии, — цитирует Граньяни «Белорусский хоккей» со ссылкой на ici.radio-canada. — Вы видите, как реагируют другие государства, но мы оказались в стране, которая абсолютно ничего не сделала.

Первые несколько недель в городе прошли без изменений. В конце концов, мы что-то заметили с середины апреля. Люди получали информацию в интернете. Рестораны стали пусты. Некоторые рестораны были закрыты. На пути к арене стало гораздо меньше трафика.

Многие из моих товарищей по команде сдались и покинули команду, потому что боялись, что Канада закроет свои границы. Ребята боялись не найти рейсов. Я же никогда не паниковал, потому что сказал себе, что рейсы будут всегда. Скажем, обычно это три рейса в день. Ну а может стать лишь два рейса в неделю, но я не против подождать пару дней.

Команда не платила нам три месяца. Обычно нам платят раз в месяц. И последний раз это было в январе. Они просто сказали нам, что у них больше нет денег.