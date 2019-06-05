Кагарлицкий хочет задержаться в СКА как можно дольше

Нападающий Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал переход в СКА. Соглашение рассчитано на три года и будет действовать до конца сезона-2021/22.

– Какие ожидания от сезона?

– Команда ставит перед собой высокие цели, поэтому хочу своей работой заслужить уважение партнеров и болельщиков, принести максимальную пользу, - приводит пресс-служба клуба слова Кагарлицкого.

– Ваш новый контракт рассчитан на три года, это дает основания строить планы на долгосрочную перспективу.

– Да, так мне комфортнее. Это дает определенную стабильность: я четко понимаю, где я буду через год. Все мысли будут сосредоточены только на игре. Но расслабляться тоже нельзя, в хоккее всякое бывает: могут расторгнуть контракт или обменять. Постараюсь задержаться в клубе как можно дольше. Даже больше, чем на три года.

– Вы неоднократно играли в Петербурге, что скажете об атмосфере на матчах?

– Атмосфера во дворце потрясающая, болельщики всегда очень классно поддерживают.

– У вас наверняка есть знакомые в команде.

– Очень много знакомых ребят: с кем-то раньше играли, пересекались в других командах. Поэтому, надеюсь, проблем с адаптацией не будет.

– Хорошо ли знаете город?

– Очень любим и хорошо знаем Санкт-Петербург. Часто приезжаем сюда всей семьей. Даже были планы переехать на постоянное место жительства после завершения карьеры. Будет очень интересно не только пожить, но и поиграть в этом городе.

– Как планируете провести отпуск?

– Всей семьей провели пару недель на море, сейчас готовимся к переезду, а я уже приступил к тренировкам и готовлюсь к сезону.

В КХЛ Кагарлицкий выступал за "Атлант", новокузнецкий "Металлург", "Донбасс" и "Северсталь"​. Прошлый сезон нападающий провел в московском "Динамо", где в 61 матче регулярного чемпионата набрал 61 (24+37) очко и 7 (2+5) очков в 11 играх плей-офф. Всего на счету 29-летнего форварда 443 встречи в КХЛ, в которых на его счету 322 (120+202) очка.

СКА подписал Кагарлицкого

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