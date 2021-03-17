Эдгарс Бунцис официально утвержден на посту генерального менеджера рижского «Динамо»
15:56
Наблюдательный совет рижского «Динамо» утвердил заместителя председателя правления Эдгарса Бунциса в должности нового генерального менеджера клуба, информирует официальный сайт команды 17 марта.
Ему поручено начать работу над формированием состава «Динамо» и тренерского штаба команды, а также решить другие организационные вопросы для того, чтобы команда могла успешно стартовать в сезоне-2021/22.
Бунцис имеет опыт работы на различных должностях, связанных с хоккеем. Он был спортивным директором Латвийской федерации хоккея, руководителем оргкомитета ЧМ-2021, а также работал генеральным менеджером клуба «Донбасс».
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