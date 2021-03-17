Сегодня, 17 марта, состоится первый матч второго раунда плей-офф КХЛ Западной конференции, в котором ЦСКА на своем льду примет «Локомотив». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

В этом сезоне команды провели 4 очных матча, в трех из которых победы одержали армейцы. Отметим, что свою единственную победу «Локо» одержал над ЦСКА всухую — 3:0.

Самый результативный игрок «Локо» по итогам первого раунда — форвард Владимир Ткачев, на счету которого 3 гола и 3 передачи в 4 матчах. У армейцев лидер — нападающий Брендэн Лайпсик, набравший 5 (2+3) очков в 4 встречах.

Следить за матчем ЦСКА — «Локомотив» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Локомотив»