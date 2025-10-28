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28 октября 2025, 21:30

Минское «Динамо» разгромило «Сочи» со счетом 8:2

Ана Горшкова
Корреспондент
Минское «Динамо» победило «Сочи».
Фото ХК «Динамо» Минск

Минское «Динамо» дома с крупным счетом обыграло «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 8:2. Встреча прошла на стадионе «Минск-Арена».

За клуб из Минска забили Егор Бориков (дубль), Сэм Энас, Илья Усов, Виталий Пинчук, Даниил Липский (дубль) и Вадим Шипачев. Также на счету Борикова две голевые передачи.

Шайбы сочинцев на счету Николая Полякова и Тимур Хафизов.

«Динамо» (25 очков) выиграло третий матч подряд и поднялось на четвертое место Западной конференции. «Сочи» (10) находится на 11-й строчке и проиграл девятый матч кряду.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
28 октября, 19:10. Минск-Арена (Минск)
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