Форвард «Ак Барса» Жафяров — о матче с «Нефтяником»: «Такие предсезонные игры нужны»
Нападающий «Ак Барса» Дамир Жафяров подвел итоги контрольного матча с «Нефтяником» (5:0).
— На сколько процентов от своих возможностей сегодня играл «Ак Барс»?
— Мы сейчас тренируемся, получаем нагрузку, идет рабочий процесс. Наверное, сегодня мы играли на сто процентов от своих возможностей. Такие предсезонные игры нужны, они помогают подготовиться к чемпионату.
— Уже завтра игра с «Ладой». Известно, кто будет играть, а кто отдохнет?
— Пока нет. Кому скажут — те и будут играть.
— В этом году многие команды стали собираться позже после отпусков. Как вам такой подход?
— Успеваешь соскучиться по хоккею, старт сезона достаточно близко, не надо ничего долго ждать. Отношусь положительно.
Положение команд
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Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
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|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
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2.09
3.09
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5.09
6.09
|1.09
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