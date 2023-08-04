Форвард «Ак Барса» Жафяров — о матче с «Нефтяником»: «Такие предсезонные игры нужны»

Нападающий «Ак Барса» Дамир Жафяров подвел итоги контрольного матча с «Нефтяником» (5:0).

— На сколько процентов от своих возможностей сегодня играл «Ак Барс»?

— Мы сейчас тренируемся, получаем нагрузку, идет рабочий процесс. Наверное, сегодня мы играли на сто процентов от своих возможностей. Такие предсезонные игры нужны, они помогают подготовиться к чемпионату.

— Уже завтра игра с «Ладой». Известно, кто будет играть, а кто отдохнет?

— Пока нет. Кому скажут — те и будут играть.

— В этом году многие команды стали собираться позже после отпусков. Как вам такой подход?

— Успеваешь соскучиться по хоккею, старт сезона достаточно близко, не надо ничего долго ждать. Отношусь положительно.