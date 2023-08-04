Бывшая жена Радулова рассказала об изменах в семьях хоккеистов
Гимнастка Дарья Дмитриева, бывшая жена хоккеиста «Ак Барса» Александра Радулова, ответила на вопрос о том, все ли хоккеисты изменяют своим супругам.
«Я знаю семьи, где изменяют оба! Знаю жен, которые спят с ребятами по команде своего мужа! Подруги спят с мужьями, а мужья умудряются изменить, находясь даже в одной квартире. К сожалению, это нас окружает и будет окружать. Деградация общества», — написала Дмитриева в своих соцсетях.
Дарья Дмитриева и Радулов поженились в августе 2015 году, в ноябре у пары родился сын Макар. В 2017 году они развелись.
30-летняя Дмитриева — серебряный призер Олимпийских игр-2012 в индивидуальном многоборье; чемпионка, серебряный и бронзовый призер чемпионата России-2009; чемпионка мира 2009 года в команде; двукратная чемпионка и серебряный призер чемпионата мира 2010 года.
37-летний Радулов является двукратным чемпионом мира и обладателем Кубка Гагарина 2011 года в составе «Салавата Юлаева».
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ЦСКА – Ак Барс
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