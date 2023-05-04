Белорусский защитник Бокун объяснил, почему продлил контракт с «Торпедо»

Защитник сборной Белоруссии Даниил Бокун в интервью «СЭ» прокомментировал продление контракта с нижегородским «Торпедо».

— Вы недавно продлили контракт с «Торпедо». Это решение далось легко? Изучали другие варианты?

— Другие варианты я не рассматривал. «Торпедо» дало понять, что заинтересовано во мне. Я согласился на предложенные условия. Мне нравится играть в команде, нравится город.

— После Игоря Ларионова в сборной с приходом Дмитрия Квартальнова совсем другая система. Перестроились?

— Это профессионализм хоккеиста — перестраиваться. В этом залог успеха.

В прошедшем сезоне регулярного чемпионата 26-летний хоккеист сыграл за «Торпедо» 39 матчей и отдал 7 результативных пасов. В плей-офф белорус сыграл 10 матчей и набрал 4 (1+3) очка.