Наблюдательный совет ЦСКА рассмотрит вопрос усиления тренерского штаба хоккейного клуба

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что наблюдательный совет клуба КХЛ на ближайшем заседании рассмотрит отчет о прошедшем сезоне.

«Заседание наблюдательного совета состоится в ближайшее время, на нем будет представлен отчет по пройденному сезону. Мы проработаем вопрос тренерского штаба с Сергеем Федоровым позже. На наблюдательном совете решится, будем ли усиливать штаб или оставим его таким, какой он есть», — цитирует Есмантовича ТАСС.

В прошедшем сезоне ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина.