«Авангард» заплатил 48 миллионов рублей за Пономарева в обмене со «Спартаком»

Как стало известно «СЭ», «Авангард» заплатил 48 миллионов рублей «Спартаку» в рамках обмена прав на форварда Василия Пономарева.

Также красно-белые получили нападающих Никиту Холодилина, Данилу Сысоева и Данила Васильева и спортивные права на форварда Никиту Прищепова, а омичи — защитника Алексея Егорова.

Пономарев в сезоне-2024/25 выступал за «Питтсбург», проведя 7 матчей и не набрав очков. В АХЛ у 23-летнего россиянина 41 (15+26) очко в 55 играх.