«Авангард» — основной претендент на защитника «Динамо» Менелла

Как стало известно «СЭ», «Авангард» является основным претендентом на защитника Бреннана Менелла.

Контракт игрока с московским «Динамо» истекает 31 мая 2026 года.

В прошедшем сезоне 28-летний американец, который не считается легионером в КХЛ из-за наличия российского паспорта, набрал 22 (4+18) очка в 44 матчах регулярного чемпионата. Также на его счету 2 балла (0+2) в 7 встречах плей-офф.

(Радмир Сахибгареев)