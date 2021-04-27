Мичков: «Тренер вовремя поменял сочетания звеньев»

Нападающий сборной России Матвей Мичков отметил, что тренерскому штабу удалось взбодрить команду по ходу матча группового этапа чемпионата мира среди юниоров (игроки не старше 18 лет) против команды США.

Россияне победили американцев в овертайме со счетом 7:6, уступая по ходу встречи 1:5.

«Тренер видел, что происходит на площадке, вовремя поменял сочетания звеньев, где-то добавил положительных эмоций и наша команда взбодрилась, — цитирует ТАСС Мичкова. — Все верили в победу и хорошо, что все сложилось именно так. Это была очень важная для нас игра, все-таки первая на турнире».

Сборные России и США выступают в группе B вместе с командами Чехии, Финляндии и Германии. Россияне в следующем матче встретятся с финнами, игра пройдет в ночь на 28 апреля и начнется в 00:00 мск.