Хоккей
Юниорская сборная
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Новости   //    Хоккей   //    Юниоры

Иван Мирошниченко признан игроком дня на юниорском ЧМ

10:13
Иван Мирошниченко. Фото ФХР.
Иван Мирошниченко. Фото ФХР.
Теги:

Форвард сборной России Иван Мирошниченко стал лучшим игроком дня на юниорском чемпионате мира, сообщает пресс-служба турнира. Победитель выбирался с помощью голосования.

В первом матче юниорского ЧМ российская команда обыграла сборную США в овертайме со счетом 7:6. По ходу игры россияне проигрывали со счетом 1:5.

В этой встрече Мирошниченко забил две шайбы и нанес 5 бросков. Этот матч он завершил с показателем полезности «+2».

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Новые детали в деле о жестоком избиении экс-хоккеиста молодежки
Врач назвал симптомы повышенного уровня холестерина в организме
К чему снится бывший парень по соннику: толкование снов

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд