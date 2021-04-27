Иван Мирошниченко признан игроком дня на юниорском ЧМ
10:13
Форвард сборной России Иван Мирошниченко стал лучшим игроком дня на юниорском чемпионате мира, сообщает пресс-служба турнира. Победитель выбирался с помощью голосования.
В первом матче юниорского ЧМ российская команда обыграла сборную США в овертайме со счетом 7:6. По ходу игры россияне проигрывали со счетом 1:5.
В этой встрече Мирошниченко забил две шайбы и нанес 5 бросков. Этот матч он завершил с показателем полезности «+2».
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