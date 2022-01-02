На игрока сборной Франции совершено нападение с ножом. Гандболист в больнице
На игрока сборной Франции совершено нападение с ножом в канун Нового года
10:44
Игрок «ПСЖ» и сборной Франции Элоим Пранди стал жертвой нападения. Как сообщает L'Equipe, инцидент произошел в Париже в канун Нового года.
Гандболист получил ножевые ранения в грудь. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей.
Полиция начала расследование по данному инциденту.
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