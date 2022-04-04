«Мы пройдем путь до конца». Сергей Шишкарев — об апелляциях в международные федерации

Глава ФГР Сергей Шишкарев рассказал о процессе подачи апелляции в Международную федерацию гандбола, ранее отстранившую россиян от международных соревнований.

— Мы проведем исчерпывающую юридическую работу, считаем нашу позицию корректной. Более того, статья 5 Устава ИГФ гласит: «В гангдболе не должно быть дискриминации по признаку расы, пола, этнического происхождения, цвета кожи, культуры, религии, политических воззрений, семейного статуса, сексуальной ориентации и любым другим основаниям». То есть слово политика тут тоже присутствует. Поэтому мы намерены пройти весь путь. Но вы же сами понимаете, что сейчас часто уходят от корректных юридических решений в политическую плоскость. Но так как этот процесс небыстрый, возможно, ситуация начнет постепенно приходить в норму.

28 февраля исполком Европейской федерации гандбола (ЕГФ) принял решение отстранить на неопределенный срок российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации. 23 марта член исполкома и юрист ФГР Максим Гулевич сообщил, что Федерация гандбола России подала жалобу в суд ЕГФ на это решение.