Гандбольный турнир с участием сборных России, Китая и Белоруссии пройдет в апреле в Москве

Турнир с участием сборных России, Белоруссии и Китая по гандболу пройдет в апреле в Москве.

«Сборы, которые начнутся в конце недели после Кубка России, закончатся проведением турнира 22-23 апреля с участием первой национальной команды, молодежной сборной, сборных Китая и Республики Беларусь», — сказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев ТАСС.

28 февраля исполком Европейской федерации гандбола (EHF) принял решение отстранить на неопределенный срок российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации. 23 марта член исполкома и юрист ФГР Максим Гулевич сообщил, что Федерация гандбола России подала жалобу в суд EHF на это решение.

Помимо отстранения российских клубов и сборных от участия в турнирах EHF, организация перенесла чемпионат Европы по пляжному гандболу среди игроков до 16 лет и отборочный турнир на чемпионат Европы по пляжному гандболу 2023 года. Оба мероприятия должны были пройти в Москве в июле 2022 года.