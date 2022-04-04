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Сегодня, 13:08

Гандбольный турнир с участием сборных России, Китая и Белоруссии пройдет в апреле в Москве

Иван Шитик
Корреспондент
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Турнир с участием сборных России, Белоруссии и Китая по гандболу пройдет в апреле в Москве.

«Сборы, которые начнутся в конце недели после Кубка России, закончатся проведением турнира 22-23 апреля с участием первой национальной команды, молодежной сборной, сборных Китая и Республики Беларусь», — сказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев ТАСС.

28 февраля исполком Европейской федерации гандбола (EHF) принял решение отстранить на неопределенный срок российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации. 23 марта член исполкома и юрист ФГР Максим Гулевич сообщил, что Федерация гандбола России подала жалобу в суд EHF на это решение.

Помимо отстранения российских клубов и сборных от участия в турнирах EHF, организация перенесла чемпионат Европы по пляжному гандболу среди игроков до 16 лет и отборочный турнир на чемпионат Европы по пляжному гандболу 2023 года. Оба мероприятия должны были пройти в Москве в июле 2022 года.

Источник: https://tass.ru/sport/14272885
Сборная России по гандболу
Сергей Шишкарев
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