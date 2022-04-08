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Трефилов: «Точно знал, что Вяхирева и Дмитриева вернутся. Им по силам замахнуться на еще один олимпийский цикл»

Трефилов знал, что Вяхирева и Дмитриева возобновят карьеру
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал решение Анны Вяхиревой и Дарьи Дмитриевой возобновить карьеру.

«Я ничего не ожидал, а точно знал, что они вернутся. Можете у Даши спросить. Последний раз, когда виделись с ней на одной из игр, сказал: «Ты не рви связи, гандбол еще пригодится». А вообще, в жизни всякое случается, на эмоциях многие по нескольку раз и начинали, и заканчивали.

Девчонкам по силам замахнуться как минимум на один олимпийский цикл, они еще молодые. Главное, чтобы с тренерами в клубах чехарда закончилась: импортные-то разъехались, а своих громких имен и не осталось", — приводит слова Трефилова сайт Олимпийского комитета России (ОКР).

Гандболистки объявили о приостановке карьеры в августе 2021 года.

Однако в марте 27-летняя Вяхирева возобновила карьеру и продолжила выступать за «Ростов-Дон». 26-летняя Дмитриева вернулась в декабре 2021 года и сейчас играет за ЦСКА.

Источник: https://olympic.ru/news/interview/evgenij-trefilov-tochno-znal-chto-vyahireva-i-dmitrieva-vernutsya/
Гандбол
Сборная России по гандболу
Анна Вяхирева
Дарья Дмитриева
Евгений Трефилов
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