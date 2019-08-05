Илья Рябов: "Не ожидал, что меня вызовут в сборную"

5 августа завершился сбор национальной команды России в Сочи, в нее были вызваны пятеро игроков московского "Спартака": Илья Рябов, Иналь Афлитулин, Михаил Виноградов, Николай Сорокин и Алексей Фокин.

Линейный красно-белых Рябов впервые в карьере отправился на сбор основной национальной команды и поделился своими впечатлениями от работы под руководством Эдуарда Кокшарова.

– Честно говоря, не ожидал, что меня вызовут в сборную, – сказал Рябов. – Первым делом позвонил тренеру, Игорю Викторовичу, спросил – правда ли, что меня вызывают в национальную команду? Он ответил, что действительно пришел вызов. Это приятно удивило!

Обстановка в сборной была очень дружелюбная, все ребята настроены на хорошую работу. Почти со всеми я был знаком в той или иной степени, с кем-то играл еще в молодежной сборной, поэтому адаптировался довольно легко. Ну и, конечно, то, что тренерский штаб сборной вызвал пять человек из "Спартака", тоже помогло. Была отличная атмосфера, все со всеми общались, не было никакой напряженности.

Сбор получился довольно непростым. Мы в основном работали над физической подготовкой, в программе было много беговой нагрузки. На площадке вставали в зону, оттачивали базовые движения, чтобы в дальнейшем на этом строить игру, погружаясь в мелкие нюансы. Основная задача была – понять основы, на которых будут строиться игровые взаимодействия сборной в дальнейшем.

9 августа 16 игроков, отобранных по итогам сбора в Сочи тренерским штабом, отправятся в составе национальной команды на товарищеский турнир в Германии. (Сергей Подгорнов)