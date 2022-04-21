Олимпийская чемпионка Анна Вяхирева, недавно возобновившая карьеру после более чем полугодового перерыва, поделилась впечатлениями от сбора с национальной командой и сказала, что во время паузы не скучала по гандболу.

— Если коротко — очень рада снова приехать в Новогорск, — сказала Вяхирева журналистам. — Здесь все родное — база, площадка, девчонки. Испытываю максимально положительные эмоции от пребывания здесь, тренировок, атмосферы и общения. Обстановка в сборной сильно отличается от клубной, я ее просто обожаю. Выступать за свою страну — это всегда особенные ощущения. Да, за время моего отсутствия какие-то нюансы поменялись, но в целом такое чувство, что я никуда и не уходила.

— Скажите честно, скучали по гандболу?

— Вообще не скучала, пока не решила снова попробовать. Когда вышла на площадку, поняла, что какой-то огонек внутри уже загорелся. Эта искра и раздулась в пламя. Стала ли я прежней Анной Вяхиревой? Думаю, даже лучше (смеется). По крайней мере, надеюсь на это.

Напомним, что сборная России с 22 по 23 апреля сыграет на товарищеском турнире в Москве, где ее соперницами станут представительницы Белоруссии и Китая, а также российская молодежка.