В Тюмени, Пльзени и двух группах Лиссабона определились участники решающей стадии Лиги чемпионов.

«Тюмень» стартовала матчем с чемпионом Франции «Аньер Вильнев», после отличного удара Антошкина повела в счете, быстро его удвоила и без особых проблем довела встречу до победы 5:2.

Что случилось с россиянами на следующий день, когда они с большим трудом одолели аутсайдера «ВитЭн», пусть разбираются в самой команде.

В дебюте решающего матча с двукратным обладателем Кубка УЕФА «Кайратом» (шесть первоклассных бразильцев в составе) тюменцам отказало везение. На 3-й минуте Батырев после великолепного прохода по флангу открыл счет, но судья гол отменил, решив, что мяч до этого пересек боковую линию. Видеоповтор показал: арбитр ошибся. А на 10-й минуте в обоюдоострой борьбе счастье улыбнулось Оразову, и «Кайрат» повел 1:0.

Удары судьбы не смутили сибиряков, они по-прежнему комбинировали, били с разных дистанций, но блистательный Игита в воротах сводил на нет их усилия. Настойчивость хозяев была вознаграждена на 28-й минуте, когда Таффи с подачи Неведрова наконец сравнял счет. Ничья устраивала «Тюмень», но гол добавил ей эмоций, команда продолжала держать высочайший темп, и вскоре после углового Таффи снова забил. А затем отличился вовремя выздоровевший серб Лазаревич. «Кайрату» удалось сократить разрыв в счете лишь за пять секунд до финальной сирены. 3:2 — и «Тюмень» в «Финале четырех».

— Три матча — три победы, отработали на максимум, все, как задумывалось, — подытожил выступление своей команды президент МФК «Тюмень» Александр Попов. — Показали свои лучшие стороны. Конечно, было очень непросто, большое количество игроков на травмах, некоторые на уколах. Огромным плюсом стало то, что разрешили заполнить трибуны на 70 процентов.

Высшей оценки заслуживает и выступление «Синары», не проигравшей никому, в том числе и лучшему на сегодня клубу Европы лиссабонскому «Спортингу» на его площадке.

Победу над чемпионом Нидерландов «Ховокубо» 5:1 «Синаре» обеспечил хет-трик Антона Соколова.

В матче с чемпионом Хорватии «Олмиссумом» россияне уверенно довели счет до 3:0, но под занавес несколько смазали картину, пропустив два гола.

В решающем матче «Спортинг», бурно поддерживаемый трибунами, попытался прижать уральцев к воротам, но те при перехвате мяча проводили стремительные контратаки, и хозяева стали осторожнее. Их преимущество выглядело очевидным, но в острые ситуации воплощалось крайне редко, шла вязкая позиционная игра, которую лишь на 31-й минуте нарушил гол Валтиньо. Но уже через минуту и 9 секунд Прудников убежал от соперников и счет сравнял. А дальше «Спортинг», которого устраивала ничья, стал играть на удержание счета, и даже впятером екатеринбуржцам не удалось пробить его оборону. 1:1 — наша команда уступила выход в «Финал четырех» лишь по худшей разности мячей.

— Это была очень хорошая игра, в такой атмосфере очень приятно выступать, — выразил мнение один из лидеров «Синары» Дмитрий Прудников. — Встреча была равной, чаша весов могла качнуться как в одну, так и в другую сторону. Но мы выглядели достойно.

Лига чемпионов УЕФА. Элитный раунд

Группа А

«Кайрат» Казахстан — «ВитЭн» Белоруссия — 3:2.

«Аньер Вильнев» Франция — «Тюмень» Россия — 2:5. Голы у «Тюмени»: Антошкин, 12. Упалев, 16. Герейханов,28. Неведров,30. Таффи, 37.

«Аньер Вильнев» — «Кайрат» — 3:3.

«Тюмень» — «ВитЭн» — 3:2. Неведров, 9. Таффи. 21. Анд. Соколов, 29.

«ВитЭн» — «Аньер Вильнев» — 5:10.

«Тюмень» — «Кайрат» — 3:2. Таффи, 27, 34. Лазаревич, 37.

Тюмень — 9. Аньер Вильнев — 4. Кайрат — 4. ВитЭн — 0.

Группа В

«Синара» Россия — «Ховокубо» Нидерланды — 5:1. Голы у «Синары»: Ант. Соколов, 3, 28, 35. Герасимов, 31, 39.

«Олмиссум» Хорватия — «Спортинг» Португалия — 1:3.

«Олмиссум» — «Синара» — 2:3. Абрамов, 3. Герасимов, 14. Фахрутдинов, 27.

«Спортинг» — «Ховокубо» — 8:2.

«Ховокубо» — «Олмиссум» — 3:4.

«Спортинг» — «Синара» — 1:1. Прудников, 32.

Спортинг — 7. Синара — 7. Олмиссум — 3. Ховокубо — 0.