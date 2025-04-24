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Сегодня, 14:06

УЕФА ведет переговоры с Латвией и Литвой о допуске Белоруссии на чемпионат Европы по футзалу

Камила Абдурахманова
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проводит консультации с футбольными федерациями Латвии и Литвы относительно участия сборной Белоруссии в чемпионате Европы по футзалу 2026 года, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

Ранее испанский портал Relevo сообщал, что глава Латвийской футбольной федерации Вадим Ляшенко и президент Литовской федерации футбола Эдгарас Станкявичюс выступают против присутствия белорусской команды на турнире и намерены не допустить ее въезда на свои территории.

В УЕФА подтвердили, что сборная Белоруссии успешно преодолела квалификацию и получила право играть в финальной стадии. «Мы поддерживаем контакт с принимающими ассоциациями по этому вопросу», — заявили в пресс-службе.

Чемпионат Европы по футзалу 2026 года пройдет с 18 января по 8 февраля в Риге и Каунасе. Белорусская команда выиграла свою отборочную группу, опередив сборные Италии, Финляндии и Мальты. Это вторая квалификация Белоруссии на Евро — в 2010 году команда не смогла выйти из группы.

Источник: ТАСС
УЕФА
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