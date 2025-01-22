Смотри эксклюзивно матчи II этапа и «Финал четырех» WINLINE Кубка России по футзалу

Трансляции будут доступны в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» в прямом эфире и в записи в разделе «Спорт».

24 января стартует плей-офф 33-го розыгрыша WINLINE Кубка России по футзалу. Начиная со стадии 1/8 финала будут показаны все матчи соревнования, включая «Финал четырех».

В нынешнем сезоне в розыгрыше принимают участие команды из 14 регионов России. По две команды представляют Республику Коми («Новая генерация» и «Ухта») и Ханты-Мансийский автономный округ («Газпром-Югра» и «Факел»). По одной — Москву (МФК КПРФ) и Санкт-Петербург («Кристалл»), Ямало-Ненецкий автономный округ («Факел ЯМАЛ»), Красноярский край («Норильский никель»), Оренбургскую («Металлург»), Липецкую (ЛКС), Свердловскую («Синара»), Иркутскую («ИрАэро»), Нижегородскую («Торпедо»), Новосибирскую («Сибиряк»), Тюменскую («Тюмень») и Саратовскую («Саратов-Волга») области.

Первые матчи 1/8 финала пройдут 24 и 26 января, заключительные четыре игры состоятся 21-23 февраля. Клубы суперлиги сыграют по одному домашнему и выездному матчу, кроме «Газпром-Югры», КПРФ, «Тюмени» и «Ухты», которые проведут оба матча этапа на домашних аренах соперников из высшей лиги.

Действующий обладатель кубка — «Норильский никель». В «Финале четырех» Кубка-2024, который прошел в Норильске, кроме хозяев сыграли «Газпром-Югра», «Ухта» и «КПРФ». В решающем матче норильчане обыграли «Газпром-Югру» со счетом 4:3, эта победа стала для клуба второй в истории. Среди действующих участников Кубка самыми титулованными являются «Газпром-Югра» (пятикратный обладатель трофея) и «Синара» (трехкратный).

Место и точные даты проведения «Финала четырех» будет определено позднее.