Нандо: «В Бразилии активно смотрят чемпионат России и интересуются российскими игроками»

Игрок «Норильского никеля» и сборной России Нандо рассказал, что в Бразилии следят за чемпионатом России.

«В Бразилии активно смотрят чемпионат России и интересуются российскими игроками. Сколько трачу в месяц? Я не буду рассказывать, считаю это личным делом. Но новости тоже читал.

Слова вратаря «Зенита» Латышонка про 30 тысяч рублей? Отвечу так: если он сказал, то для него это реально», — цитирует Metaratings.ru Нандо.

В середине октября прошлого года вратарь «Зенита» Евгений Латышонок заявил, что ему одному хватает 30 тысяч рублей в месяц для комфортной жизни.

В начале 2025 года Нандо оказался в центре скандала: по ходу выездного матча 14-го тура чемпионата России с «Сибиряком» он из-за расистских оскорблений ушел с площадки. Впоследствии полиция начала проверку по данному инциденту.

37-летний Нандо имеет гражданство РФ и является пятикратным чемпионом России, а также шестикратным победителем Кубка России. С 2022 года он представляет национальную команду страны по футзалу.