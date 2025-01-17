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Нандо: «В Бразилии активно смотрят чемпионат России и интересуются российскими игроками»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Игрок «Норильского никеля» и сборной России Нандо рассказал, что в Бразилии следят за чемпионатом России.

«В Бразилии активно смотрят чемпионат России и интересуются российскими игроками. Сколько трачу в месяц? Я не буду рассказывать, считаю это личным делом. Но новости тоже читал.

Слова вратаря «Зенита» Латышонка про 30 тысяч рублей? Отвечу так: если он сказал, то для него это реально», — цитирует Metaratings.ru Нандо.

В середине октября прошлого года вратарь «Зенита» Евгений Латышонок заявил, что ему одному хватает 30 тысяч рублей в месяц для комфортной жизни.

В начале 2025 года Нандо оказался в центре скандала: по ходу выездного матча 14-го тура чемпионата России с «Сибиряком» он из-за расистских оскорблений ушел с площадки. Впоследствии полиция начала проверку по данному инциденту.

37-летний Нандо имеет гражданство РФ и является пятикратным чемпионом России, а также шестикратным победителем Кубка России. С 2022 года он представляет национальную команду страны по футзалу.

Источник: Metaratings.ru
Мини-футбол
МФК Норильский никель
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