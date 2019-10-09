Казань будет претендовать на Суперкубок УЕФА 2023 года

Власти Татарстана намерены бороться за право проведения в Казани Суперкубка УЕФА в 2023 году.

— Пока речь идет о Суперкубке 2023 года, не стоит забывать, что параллельно мы ведем работу с FINA по проведению в Казани мировых первенств по водным видам спорта, — цитирует ТАСС руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилию Галимову. — Таким образом мы выстраиваем системный план на ближайшие годы (как минимум на пять лет) по проведению мировых спортивных состязаний.

В этом году розыгрыш трофея проходил на новой арене «Бешикташа» в Стамбуле, в 2020-м он состоится на стадионе «Драгау» в Порту, в 2021-м — на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте.