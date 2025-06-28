Моуринью заблокировал трансфер Санчо в «Фенербахче»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью заблокировал переход вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо в турецкий клуб, сообщает Fanatik.

Моуринью обсудил с тренером «Манчестер Юнайтед» Рубеном Аморимом поведение и характер футболиста, и это заставило его отказаться от сделки. Жозе хочет видеть в команде только тех игроков, которые профессионально относятся к работе, и не нуждается в футболистах, заинтересованных в переходе только из-за денег и не готовых проявлять лояльность к клубу.

Ранее сообщалось об интересе к Санчо со стороны итальянских клубов «Наполи» и «Ювентус».

Прошлый сезон вингер провел в аренде в «Челси», где помог команде выиграть Лигу конференций, забив два гола и отдав пять результативных передач в турнире, и выйти в Лигу чемпионов. Однако лондонцы решили не выкупать игрока.