27 июня, 17:40

Мостовой назвал хорошим выбором переход Джикии в турецкий «Антальяспор»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» высказался о переходе защитника Георгия Джикии в турецкий «Антальяспор»

«Отличный выбор! Турция — футбольная страна. Там шикарная футбольная атмосфера. Несмотря на невысокие позиции команды в чемпионате, думаю, это неплохой выбор. Главное играть», — сказал Мостовой «СЭ».

С сентября 2024 года 31-летний защитник выступал за «Химки». В прошедшем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями

  • Деп Б.Охта

    Думаю, зарплата в клубе, кандидате на выле турецкой лиги будет, мягко говоря не велика. Но, на без рыбье и рак - рыба. Сидя дома будет ноль.

    27.06.2025

    • Украинец Петрусенко покинул «Антальяспор» перед переходом Джикии

