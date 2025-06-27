Мостовой назвал хорошим выбором переход Джикии в турецкий «Антальяспор»

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» высказался о переходе защитника Георгия Джикии в турецкий «Антальяспор»

«Отличный выбор! Турция — футбольная страна. Там шикарная футбольная атмосфера. Несмотря на невысокие позиции команды в чемпионате, думаю, это неплохой выбор. Главное играть», — сказал Мостовой «СЭ».

С сентября 2024 года 31-летний защитник выступал за «Химки». В прошедшем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями