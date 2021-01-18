Золотов и Шанбиев покинули «Урал»
«Урал» на официальном сайте сообщил, что клуб разорвал контракты с защитниками Николаем Золотовым и Шамсиддином Шанбиевым.
Уточняется, что соглашение разорваны по обоюдному согласию сторон.
26-летний белорус Золотов пополнил состав «Урала» год назад и провел за команду 15 матчей в Тинькофф РПЛ и 2 встречи в Кубке России. 23-летний россиянин Шанбиев перешел в «Урал» в 2018 году, но в официальных матчах в составе главной команды не сыграл, в последнее время игрок находился в расположении команды «Урал-2».
?Защитники Николай Золотов и Шамсиддин Шанбиев покидают «Урал».— ФК Урал (@FCURAL) January 18, 2021
Контракты с футболистами расторгнуты по взаимному согласию сторон.
Благодарим Николая и Шамсиддина за выступление в составе нашего клуба и желаем успешного продолжения спортивной карьеры! ? pic.twitter.com/E4mnhQ5vKq
Дополнительная информация:
http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/ural-rasstalsya-s-nikolaem-zolotovym-i-shamsiddinom-shanbievym21
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