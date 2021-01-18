Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Золотов и Шанбиев покинули «Урал»

12:18
Николай Золотов и Шамсиддин Шанбиев. Фото ФК «Урал»
Николай Золотов и Шамсиддин Шанбиев. Фото ФК «Урал»
Теги:

«Урал» на официальном сайте сообщил, что клуб разорвал контракты с защитниками Николаем Золотовым и Шамсиддином Шанбиевым.

Уточняется, что соглашение разорваны по обоюдному согласию сторон.

26-летний белорус Золотов пополнил состав «Урала» год назад и провел за команду 15 матчей в Тинькофф РПЛ и 2 встречи в Кубке России. 23-летний россиянин Шанбиев перешел в «Урал» в 2018 году, но в официальных матчах в составе главной команды не сыграл, в последнее время игрок находился в расположении команды «Урал-2».

Дополнительная информация:

http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/ural-rasstalsya-s-nikolaem-zolotovym-i-shamsiddinom-shanbievym21

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир